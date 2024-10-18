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Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим - РИА Новости, 18.10.2024
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20:55 18.10.2024 (обновлено: 21:20 18.10.2024)
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Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим
Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим
Минобороны РФ в связи с прогнозируемым уровнем инфляции предложило поднять индексацию отдельных выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%, и разработало... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:55
2024-10-18T21:20
россия
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобороны РФ в связи с прогнозируемым уровнем инфляции предложило поднять индексацию отдельных выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%, и разработало проект соответствующего постановления правительства, документ опубликован на портале проектов нормативных актов."Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций коэффициента с 1,045 на 1,051 в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году", - сказано в пояснительной записке проекта.Согласно документу, речь идет о об индексации в 2024 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы, гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях.
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россия, общество
Россия, Общество
Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим

Минобороны предложило повысить коэффициент индексации выплат военнослужащим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобороны РФ в связи с прогнозируемым уровнем инфляции предложило поднять индексацию отдельных выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%, и разработало проект соответствующего постановления правительства, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций коэффициента с 1,045 на 1,051 в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году", - сказано в пояснительной записке проекта.
Согласно документу, речь идет о об индексации в 2024 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы, гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях.
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