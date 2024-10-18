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Дмитрий Волошин проверил работы на теплосетях в Химках - РИА Новости, 18.10.2024
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17:35 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/voloshin-1978795684.html
Дмитрий Волошин проверил работы на теплосетях в Химках
Дмитрий Волошин проверил работы на теплосетях в Химках - РИА Новости, 18.10.2024
Дмитрий Волошин проверил работы на теплосетях в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход ремонтных работ на теплосетях специалистами "ТСК Мосэнерго", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:35
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход ремонтных работ на теплосетях специалистами "ТСК Мосэнерго", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, вблизи дома №70 на Молодежной улице рабочие заменили участок магистральной теплосети. Работы уже завершены, вода и тепло подаются в квартиры в полном объеме. "В Химках в круглосуточном режиме трудятся 12 аварийных бригад "ТСК Мосэнерго". Они ведут плановые работы, а также устраняют порывы. Сотни сотрудников управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах", — цитирует пресс-служба Волошина. Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб. Отопительный сезон в Химках стартовал с 1 октября. Первыми в округе к теплу подключили почти две тысячи социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, учреждения спорта и культуры. Пуск отопления в жилые дома проходил поэтапно. Всего в городском округе работает 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов.
https://ria.ru/20241011/khimki-1977537663.html
https://ria.ru/20241008/khimki-1976899682.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Дмитрий Волошин проверил работы на теплосетях в Химках

© Фото: пресс-служба администрации ХимокГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверяет работы на теплосетях
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверяет работы на теплосетях - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото: пресс-служба администрации Химок
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверяет работы на теплосетях
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход ремонтных работ на теплосетях специалистами "ТСК Мосэнерго", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, вблизи дома №70 на Молодежной улице рабочие заменили участок магистральной теплосети. Работы уже завершены, вода и тепло подаются в квартиры в полном объеме.
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"В Химках в круглосуточном режиме трудятся 12 аварийных бригад "ТСК Мосэнерго". Они ведут плановые работы, а также устраняют порывы. Сотни сотрудников управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах", — цитирует пресс-служба Волошина.
Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб.
Отопительный сезон в Химках стартовал с 1 октября. Первыми в округе к теплу подключили почти две тысячи социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, учреждения спорта и культуры. Пуск отопления в жилые дома проходил поэтапно. Всего в городском округе работает 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов.
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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