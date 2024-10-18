https://ria.ru/20241018/volonter-1978745851.html

Волонтер рассказал, как ВСУ стреляли в жителей Курской области в их домах

Волонтер рассказал, как ВСУ стреляли в жителей Курской области в их домах - РИА Новости, 18.10.2024

Волонтер рассказал, как ВСУ стреляли в жителей Курской области в их домах

Курский волонтер сообщил РИА Новости, что люди, которых он помогал вывозить из приграничных районов Курской области, рассказывали, как украинские военные... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:08

2024-10-18T15:08

2024-10-18T15:08

курская область

россия

курск

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Курский волонтер сообщил РИА Новости, что люди, которых он помогал вывозить из приграничных районов Курской области, рассказывали, как украинские военные расстреливали мирных жителей в их домах. Житель Курска Даниил стал волонтером после того, как вернулся с СВО. По его словам, не смог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю. С 6 августа он вывозил людей из приграничных поселков вместе с другими добровольцами. "Люди, которых вывозил в первые дни, рассказывали, как там расстреливали жителей в их домах. Они слышали стрельбу и крики", - сообщил волонтер. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 24 тысяч военных.

https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия