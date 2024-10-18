Волонтер рассказал, как ВСУ стреляли в жителей Курской области в их домах
Волонтер: жители курского приграничья говорили, что ВСУ расстреливали людей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Курский волонтер сообщил РИА Новости, что люди, которых он помогал вывозить из приграничных районов Курской области, рассказывали, как украинские военные расстреливали мирных жителей в их домах.
Житель Курска Даниил стал волонтером после того, как вернулся с СВО. По его словам, не смог сидеть без дела, когда враг зашел на родную землю. С 6 августа он вывозил людей из приграничных поселков вместе с другими добровольцами.
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"Люди, которых вывозил в первые дни, рассказывали, как там расстреливали жителей в их домах. Они слышали стрельбу и крики", - сообщил волонтер.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 24 тысяч военных.
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