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Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 18.10.2024 (обновлено: 22:53 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/voennye-1978842075.html
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:52
2024-10-18T22:53
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На кадрах видно, как в темное время суток военнослужащие осуществляют посадку в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома. "Мы духом сильны, не надо отчаиваться", - сказал один из военных.
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
россия
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Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военных из украинского плена
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена.
На кадрах видно, как в темное время суток военнослужащие осуществляют посадку в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома.
«
"Мы духом сильны, не надо отчаиваться", - сказал один из военных.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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