https://ria.ru/20241018/voennye-1978842075.html

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 18.10.2024

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:52

2024-10-18T22:52

2024-10-18T22:53

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На кадрах видно, как в темное время суток военнослужащие осуществляют посадку в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома. "Мы духом сильны, не надо отчаиваться", - сказал один из военных.

https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины