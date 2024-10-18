https://ria.ru/20241018/voennye-1978842075.html
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:52
2024-10-18T22:52
2024-10-18T22:53
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На кадрах видно, как в темное время суток военнослужащие осуществляют посадку в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома. "Мы духом сильны, не надо отчаиваться", - сказал один из военных.
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны РФ показало кадры возвращения российских военных из украинского плена
2024-10-18T22:52
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена