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Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО
Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:00
2024-10-18T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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рустем умеров
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua"."Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил министр на соответствующий вопрос журналиста.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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в мире, украина, россия, рустем умеров, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО

Умеров: я бы сделал плохие вещи на идею обменять территории на членство в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua".
"Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил министр на соответствующий вопрос журналиста.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРустем УмеровНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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