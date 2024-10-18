https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html

Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО

Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024

Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:00

2024-10-18T19:00

2024-10-18T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

рустем умеров

нато

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua"."Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил министр на соответствующий вопрос журналиста.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, рустем умеров, нато, донецкая народная республика