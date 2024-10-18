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Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО
Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:00
2024-10-18T19:00
2024-10-18T19:00
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство в НАТО, его слова приводит "Страна.ua"."Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил министр на соответствующий вопрос журналиста.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинский министр пригрозил "очень плохими вещами" из-за идеи по НАТО
Умеров: я бы сделал плохие вещи на идею обменять территории на членство в НАТО