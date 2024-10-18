https://ria.ru/20241018/ukraina-1978824986.html

Более миллиона украинских школьников покинули страну

Более миллиона украинских школьников покинули страну - РИА Новости, 18.10.2024

Более миллиона украинских школьников покинули страну

Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников, сообщила в пятницу глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:44

2024-10-18T19:44

2024-10-18T19:44

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нина южанина

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников, сообщила в пятницу глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик. Депутат Верховной рады Нина Южанина 15 октября заявила, что триста тысяч детей школьного возраста выехали с Украины перед началом учебного года. "Названная цифра в 300 тысяч украинских школьников, которые по тем или иным причинам выехали за пределы страны. Однако, по нашим неофициальным данным, их больше миллиона", - сказала Любчик в эфире телеканала "Мы - Украина". Министр образования Украины Оксен Лисовой 11 октября заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну. В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925741852.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968419523.html

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в мире, украина, нина южанина, верховная рада украины, владимир зеленский