https://ria.ru/20241018/ukraina-1978767415.html

Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине

Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим финским коллегой Петтери Орпо строительство укрытий. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:03

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денис шмыгаль

петтери орпо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим финским коллегой Петтери Орпо строительство укрытий. "Мы обсудили проект и поддержку развития системы гражданской обороны, в частности, строительство укрытий на Украине", - написал Шмыгаль в соцсети X. На пресс-конференции с Орпо он также заявил о создании "коалиции укрытий", однако не объяснил, что подразумевает это понятие. Ранее Украина и ее западные партнеры неоднократно заявляли о создании коалиций, направленных на решение вопросов материально-технического обеспечения ВСУ. Создавались в том числе артиллерийская, танковая и коалиция по вопросам дальнобойного вооружения.

https://ria.ru/20240709/smi-1958616944.html

https://ria.ru/20221118/oborona-1832468618.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, петтери орпо, вооруженные силы украины