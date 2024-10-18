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Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
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17:03 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978767415.html
Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине
Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим финским коллегой Петтери Орпо строительство укрытий. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:03
2024-10-18T17:03
в мире
украина
денис шмыгаль
петтери орпо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим финским коллегой Петтери Орпо строительство укрытий. "Мы обсудили проект и поддержку развития системы гражданской обороны, в частности, строительство укрытий на Украине", - написал Шмыгаль в соцсети X. На пресс-конференции с Орпо он также заявил о создании "коалиции укрытий", однако не объяснил, что подразумевает это понятие. Ранее Украина и ее западные партнеры неоднократно заявляли о создании коалиций, направленных на решение вопросов материально-технического обеспечения ВСУ. Создавались в том числе артиллерийская, танковая и коалиция по вопросам дальнобойного вооружения.
https://ria.ru/20240709/smi-1958616944.html
https://ria.ru/20221118/oborona-1832468618.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, петтери орпо, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Петтери Орпо, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль обсудил с финским премьером систему гражданской обороны на Украине

Премьер Шмыгаль обсудил с финским коллегой Орпо строительство укрытий на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим финским коллегой Петтери Орпо строительство укрытий.
"Мы обсудили проект и поддержку развития системы гражданской обороны, в частности, строительство укрытий на Украине", - написал Шмыгаль в соцсети X.
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На пресс-конференции с Орпо он также заявил о создании "коалиции укрытий", однако не объяснил, что подразумевает это понятие.
Ранее Украина и ее западные партнеры неоднократно заявляли о создании коалиций, направленных на решение вопросов материально-технического обеспечения ВСУ. Создавались в том числе артиллерийская, танковая и коалиция по вопросам дальнобойного вооружения.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальПеттери ОрпоВооруженные силы Украины
 
 
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