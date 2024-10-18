https://ria.ru/20241018/ukraina-1978761793.html

Шмыгаль допустил возможность диалога с КНР, Индией и Бразилией по Украине

Шмыгаль допустил возможность диалога с КНР, Индией и Бразилией по Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Шмыгаль допустил возможность диалога с КНР, Индией и Бразилией по Украине

Киев может обсудить с КНР, Индией и Бразилией их мирные инициативы и предложения по урегулированию конфликта на Украине, попытаться добиться компромиссов,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:58

2024-10-18T15:58

2024-10-18T15:58

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Киев может обсудить с КНР, Индией и Бразилией их мирные инициативы и предложения по урегулированию конфликта на Украине, попытаться добиться компромиссов, заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. "Наша формула полностью соответствует международному праву... Мы можем обсуждать и искать компромиссы с Китаем, Индией, Бразилией относительно их предложений, но только при их соответствии международному праву", - отметил Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Финляндии. Ранее в индийском МИД заявили, что Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

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