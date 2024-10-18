https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978822904.html

В Стамбуле Эрдоган принял участников встречи формата "3+3"

В Стамбуле Эрдоган принял участников встречи формата "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024

В Стамбуле Эрдоган принял участников встречи формата "3+3"

Участники встречи формата "3+3" были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:30

2024-10-18T19:30

2024-10-18T19:30

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ильхам алиев

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участники встречи формата "3+3" были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в российском МИД. В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД России, Турции, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече. "Намечены совместные мероприятия, которые способны придать дополнительный импульс развитию платформы на инклюзивной и равноправной основе. Министры были приняты президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам заседания одобрено совместное заявление стран-участниц", - говорится в комментарии на сайте министерства. Также участники заседания обсудили ключевые аспекты регионального взаимодействия, обсудили наиболее актуальные вопросы международной жизни. "Стороны высказались за дальнейшее укрепление формата "3+3" в качестве эффективного механизма координации усилий региональных стран для достижения мира и стабильности на Южном Кавказе, продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - подчеркнули в МИД РФ. Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

https://ria.ru/20231215/putin-1916104616.html

https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html

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в мире, турция, россия, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев