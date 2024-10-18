В Стамбуле Эрдоган принял участников встречи формата "3+3"
МИД РФ: Эрдоган принял глав МИД России, Турции, Азербайджана, Армении и Ирана
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участники встречи формата "3+3" были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в российском МИД.
В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД России, Турции, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече.
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"Намечены совместные мероприятия, которые способны придать дополнительный импульс развитию платформы на инклюзивной и равноправной основе. Министры были приняты президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам заседания одобрено совместное заявление стран-участниц", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также участники заседания обсудили ключевые аспекты регионального взаимодействия, обсудили наиболее актуальные вопросы международной жизни.
"Стороны высказались за дальнейшее укрепление формата "3+3" в качестве эффективного механизма координации усилий региональных стран для достижения мира и стабильности на Южном Кавказе, продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - подчеркнули в МИД РФ.
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Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране.
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