https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978796276.html
Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений
Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений - РИА Новости, 18.10.2024
Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений
Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в Стамбуле на полях заседания консультативной платформы "3+3" обсудили... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:36
2024-10-18T17:36
2024-10-18T17:36
в мире
турция
армения
анкара (провинция)
арарат мирзоян
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978789302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a4c5dd3a2a28d5837889ea8655e85ab.jpg
ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в Стамбуле на полях заседания консультативной платформы "3+3" обсудили развитие диалога между Ереваном и Анкарой, направленного на полное урегулирование двусторонних отношений, сообщает в пятницу пресс-служба армянского МИД "Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и развитие диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией. Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что министры обменялись также мнениями по региональным процессам. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошли в Вене.
https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html
https://ria.ru/20241008/dogovor-1977039409.html
турция
армения
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978789302_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0ea34a8f25eecf1731d0be596d3ddf94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, армения, анкара (провинция), арарат мирзоян, хакан фидан
В мире, Турция, Армения, Анкара (провинция), Арарат Мирзоян, Хакан Фидан
Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений
В Стамбуле Мирзоян и Фидан обсудили развитие диалога между Ереваном и Анкарой