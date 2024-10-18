https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978796276.html

Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений

Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений - РИА Новости, 18.10.2024

Армения и Турция обсудили нормализацию дипломатических отношений

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в Стамбуле на полях заседания консультативной платформы "3+3" обсудили... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:36

2024-10-18T17:36

2024-10-18T17:36

в мире

турция

армения

анкара (провинция)

арарат мирзоян

хакан фидан

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ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в Стамбуле на полях заседания консультативной платформы "3+3" обсудили развитие диалога между Ереваном и Анкарой, направленного на полное урегулирование двусторонних отношений, сообщает в пятницу пресс-служба армянского МИД "Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и развитие диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией. Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что министры обменялись также мнениями по региональным процессам. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошли в Вене.

https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html

https://ria.ru/20241008/dogovor-1977039409.html

турция

армения

анкара (провинция)

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в мире, турция, армения, анкара (провинция), арарат мирзоян, хакан фидан