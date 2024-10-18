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В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян - РИА Новости, 18.10.2024
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17:30 18.10.2024 (обновлено: 19:01 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978794220.html
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян - РИА Новости, 18.10.2024
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян
Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:30
2024-10-18T19:01
турция
анталья (провинция)
россия
в мире
происшествия
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили РИА Новости в муниципалитете региона."Да, есть информация о пожаре в Бельдиби (район в Анталье - ред.). Сейчас туда выехали пожарные", - сказал представитель местных властей.По его словам, постояльцев отеля уже эвакуируют."Могут быть, предварительно, могут быть", - ответил представитель властей на вопрос о наличии среди них граждан РФ.
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турция
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турция, анталья (провинция), россия, в мире, происшествия
Турция, Анталья (провинция), Россия, В мире, Происшествия
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян

В одном из отелей Антальи вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян

© Фото : соцсетиПожар в отеле в Бельдиби, Турция
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили РИА Новости в муниципалитете региона.
"Да, есть информация о пожаре в Бельдиби (район в Анталье - ред.). Сейчас туда выехали пожарные", - сказал представитель местных властей.
По его словам, постояльцев отеля уже эвакуируют.
"Могут быть, предварительно, могут быть", - ответил представитель властей на вопрос о наличии среди них граждан РФ.
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ТурцияАнталья (провинция)РоссияВ миреПроисшествия
 
 
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