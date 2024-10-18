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В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян - РИА Новости, 18.10.2024
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян
Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:30
2024-10-18T17:30
2024-10-18T19:01
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили РИА Новости в муниципалитете региона."Да, есть информация о пожаре в Бельдиби (район в Анталье - ред.). Сейчас туда выехали пожарные", - сказал представитель местных властей.По его словам, постояльцев отеля уже эвакуируют."Могут быть, предварительно, могут быть", - ответил представитель властей на вопрос о наличии среди них граждан РФ.
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турция, анталья (провинция), россия, в мире, происшествия
Турция, Анталья (провинция), Россия, В мире, Происшествия
В Анталье в отеле вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян
В одном из отелей Антальи вспыхнул пожар, возможны жертвы среди россиян