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Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону - РИА Новости, 18.10.2024
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10:56 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978673443.html
Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону
Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону - РИА Новости, 18.10.2024
Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что самооборона Ирана в случае вероятного конфликта с Израилем будет "собственным правом" Тегерана. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:56
2024-10-18T10:56
в мире
израиль
иран
сша
хакан фидан
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что самооборона Ирана в случае вероятного конфликта с Израилем будет "собственным правом" Тегерана. Фидан заявил в четверг о "высокой вероятности" конфликта между Израилем и Ираном, призвав регион быть готовым к этому. "Турция на протяжении последних 20 лет прилагает активные усилия для обеспечения мира и прекращения конфликтов. Поэтому мы ни в коем случае не являемся сторонниками какого-либо конфликта с участием Ирана, конфликта, который перерастёт в войну. Мы полностью против этого, но, с другой стороны, если Иран будет заниматься самообороной, то, конечно, это его собственное право", - приводит слова Фидана газета Dünya. Ранее издание Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошёлся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html
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в мире, израиль, иран, сша, хакан фидан, мария захарова, джо байден
В мире, Израиль, Иран, США, Хакан Фидан, Мария Захарова, Джо Байден
Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону

Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону при конфликте с Израилем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что самооборона Ирана в случае вероятного конфликта с Израилем будет "собственным правом" Тегерана.
Фидан заявил в четверг о "высокой вероятности" конфликта между Израилем и Ираном, призвав регион быть готовым к этому.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ
5 октября, 14:29
"Турция на протяжении последних 20 лет прилагает активные усилия для обеспечения мира и прекращения конфликтов. Поэтому мы ни в коем случае не являемся сторонниками какого-либо конфликта с участием Ирана, конфликта, который перерастёт в войну. Мы полностью против этого, но, с другой стороны, если Иран будет заниматься самообороной, то, конечно, это его собственное право", - приводит слова Фидана газета Dünya.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошёлся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Израильский вертолет Apache запускает ракету - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, пишут СМИ
17 октября, 09:10
 
В миреИзраильИранСШАХакан ФиданМария ЗахароваДжо Байден
 
 
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