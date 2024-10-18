https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978673443.html

Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону

Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону - РИА Новости, 18.10.2024

Анкара считает, что Иран имеет право на самооборону

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что самооборона Ирана в случае вероятного конфликта с Израилем будет "собственным правом" Тегерана. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:56

2024-10-18T10:56

2024-10-18T10:56

в мире

израиль

иран

сша

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мария захарова

джо байден

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что самооборона Ирана в случае вероятного конфликта с Израилем будет "собственным правом" Тегерана. Фидан заявил в четверг о "высокой вероятности" конфликта между Израилем и Ираном, призвав регион быть готовым к этому. "Турция на протяжении последних 20 лет прилагает активные усилия для обеспечения мира и прекращения конфликтов. Поэтому мы ни в коем случае не являемся сторонниками какого-либо конфликта с участием Ирана, конфликта, который перерастёт в войну. Мы полностью против этого, но, с другой стороны, если Иран будет заниматься самообороной, то, конечно, это его собственное право", - приводит слова Фидана газета Dünya. Ранее издание Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошёлся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978446160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, хакан фидан, мария захарова, джо байден