https://ria.ru/20241018/turtsija-1978648502.html
Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" будет закрытой для СМИ
Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" будет закрытой для СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" будет закрытой для СМИ
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами МИД России, Азербайджана, Армении и Ирана должна состояться в пятницу, в 16:00 мск, в президентском... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:40
2024-10-18T08:40
2024-10-18T08:40
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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами МИД России, Азербайджана, Армении и Ирана должна состояться в пятницу, в 16:00 мск, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, она будет закрытой для СМИ, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. В пятницу в Стамбуле состоится встреча глав МИД государств - участников региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию вечером в четверг. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. "Встреча (Эрдогана с главами МИД - ред.) планируется в 16:00 по мск в президентском офисе Долмабахче. Она закрыта для СМИ", - уточнили в канцелярии. Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. В МИД РФ отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.
https://ria.ru/20240920/mid-1973809203.html
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РИА Новости
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россия, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" будет закрытой для СМИ
Эрдоган проведет встречу с главами МИД России, Азербайджана, Армении и Ирана
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами МИД России, Азербайджана, Армении и Ирана должна состояться в пятницу, в 16:00 мск, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, она будет закрытой для СМИ, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
В пятницу в Стамбуле состоится встреча глав МИД государств - участников региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
прибыл в Турцию вечером в четверг. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
, на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.
"Встреча (Эрдогана с главами МИД - ред.) планируется в 16:00 по мск в президентском офисе Долмабахче. Она закрыта для СМИ", - уточнили в канцелярии.
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия
) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев
и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе.
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве
на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране
.
Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. В МИД РФ отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.