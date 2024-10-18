https://ria.ru/20241018/tsn-1978634126.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях - РИА Новости, 18.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Взрывы раздались в Полтавской, Ровенской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:52
2024-10-18T03:52
2024-10-18T03:52
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской, Ровенской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Ровенская область, Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Позднее телеканал сообщил о взрывах в Черкасской области. Других подробностей не приводится. Воздушная тревога в Полтавской области длится с 20.33 мск, в Черкасской - с 21.57 мск, а в Ровенской – с 01.29 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
ТСН: в Полтавской, Ровенской и Черкасской областях звучат взрывы