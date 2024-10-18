https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978737757.html

ЦАХАЛ мобилизовала резервную бригаду для операций на северном фронте

ЦАХАЛ мобилизовала резервную бригаду для операций на северном фронте - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ мобилизовала резервную бригаду для операций на северном фронте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизировала дополнительную резервную бригаду для оперативных задач на северном фронте, сообщила в пятницу пресс-служба армии. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:39

2024-10-18T14:39

2024-10-18T14:39

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизировала дополнительную резервную бригаду для оперативных задач на северном фронте, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "В соответствии с ситуационной оценкой ЦАХАЛ привлекает дополнительную резервную бригаду для выполнения оперативных задач на севере страны", - говорится в сообщении. Согласно сообщению пресс-службы, это решение позволит "продолжить боевые действия против шиитского движения "Хезболлах" и достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. -0-

https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024