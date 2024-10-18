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В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане - РИА Новости, 18.10.2024
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13:19 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978714652.html
В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане
В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане - РИА Новости, 18.10.2024
В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане
Действия израильских военнослужащих ставят под угрозу жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:19
2024-10-18T13:19
в мире
ливан
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армия обороны израиля (цахал)
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оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости. Действия израильских военнослужащих ставят под угрозу жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ Андреа Тененти. "Действия израильских солдат ставят под угрозу жизни солдат наших сил на линии соприкосновения с Ливаном. Это израильское вторжение нарушает суверенитет Ливана и резолюции Совета Безопасности ООН. Пуски ракет со стороны (движения - ред.) "Хезболлах" вблизи позиций ВСООНЛ также подвергают опасности солдат", - отметил Тененти. Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках на свои позиции со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушали "голубую демаркационную линию" - временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году с целью подтверждения ухода израильских войск из Южного Ливана. Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241017/mirotvortsy-1978422415.html
https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html
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в мире, ливан, израиль, женева (город), армия обороны израиля (цахал), хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Женева (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане

ООН: ЦАХАЛ угрожает жизням миротворцев ООН в Ливане

© Lebanese Red CrossАвтомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара
Автомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Lebanese Red Cross
Автомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости. Действия израильских военнослужащих ставят под угрозу жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ Андреа Тененти.
"Действия израильских солдат ставят под угрозу жизни солдат наших сил на линии соприкосновения с Ливаном. Это израильское вторжение нарушает суверенитет Ливана и резолюции Совета Безопасности ООН. Пуски ракет со стороны (движения - ред.) "Хезболлах" вблизи позиций ВСООНЛ также подвергают опасности солдат", - отметил Тененти.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН
17 октября, 00:55
Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках на свои позиции со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушали "голубую демаркационную линию" - временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году с целью подтверждения ухода израильских войск из Южного Ливана. Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
13 октября, 13:34
 
В миреЛиванИзраильЖенева (город)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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