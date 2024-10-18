https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978714652.html

В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане

В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане - РИА Новости, 18.10.2024

В ООН высказались о действиях Израиля в Ливане

Действия израильских военнослужащих ставят под угрозу жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:19

2024-10-18T13:19

2024-10-18T13:19

в мире

ливан

израиль

женева (город)

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977814768_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0c7181c20af20f41d2f33bb0c0272136.jpg

ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости. Действия израильских военнослужащих ставят под угрозу жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ Андреа Тененти. "Действия израильских солдат ставят под угрозу жизни солдат наших сил на линии соприкосновения с Ливаном. Это израильское вторжение нарушает суверенитет Ливана и резолюции Совета Безопасности ООН. Пуски ракет со стороны (движения - ред.) "Хезболлах" вблизи позиций ВСООНЛ также подвергают опасности солдат", - отметил Тененти. Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках на свои позиции со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушали "голубую демаркационную линию" - временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году с целью подтверждения ухода израильских войск из Южного Ливана. Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241017/mirotvortsy-1978422415.html

https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

ливан

израиль

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, женева (город), армия обороны израиля (цахал), хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024