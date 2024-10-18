https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html

ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании

ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух неизвестных, прибывших из Иордании, которые открыли огонь по израильским военным в районе Мертвого моря,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:31

в мире

израиль

иордания

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух неизвестных, прибывших из Иордании, которые открыли огонь по израильским военным в районе Мертвого моря, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Некоторое время назад военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, которые прибыли из Иордании на территорию Израиля, южнее Мертвого моря. На место происшествия были направлены войска ЦАХАЛ, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/sinvar-1978642690.html

израиль

иордания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иордания