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ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании - РИА Новости, 18.10.2024
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11:25 18.10.2024 (обновлено: 11:31 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html
ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании
ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух неизвестных, прибывших из Иордании, которые открыли огонь по израильским военным в районе Мертвого моря,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:25
2024-10-18T11:31
в мире
израиль
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух неизвестных, прибывших из Иордании, которые открыли огонь по израильским военным в районе Мертвого моря, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Некоторое время назад военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, которые прибыли из Иордании на территорию Израиля, южнее Мертвого моря. На место происшествия были направлены войска ЦАХАЛ, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иордания
В мире, Израиль, Иордания
ЦАХАЛ сообщила о проникновении в Израиль террористов из Иордании

ЦАХАЛ: в Израиль проникли террористы из Иордании, двое нейтрализованы

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух неизвестных, прибывших из Иордании, которые открыли огонь по израильским военным в районе Мертвого моря, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Некоторое время назад военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, которые прибыли из Иордании на территорию Израиля, южнее Мертвого моря. На место происшествия были направлены войска ЦАХАЛ, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным", - говорится в сообщении.
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