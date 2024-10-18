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МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины
МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины - РИА Новости, 18.10.2024
МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:26
2024-10-18T22:26
2024-10-18T22:31
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам проведения пятого обзора программы финансирования Украины, следует из заявления."Совет директоров МВФ сегодня завершил Пятый обзор расширенной договоренности в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Украины, что позволило выделить Украине около 1,1 млрд долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в заявлении.По результатам проведенного обзора было выявлено, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечает МВФ.Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,5 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, мвф, санкции в отношении россии, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, МВФ, Санкции в отношении России, Киев, США
МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины
МВФ заявил о согласовании выделения Украине очередного транша на сумму $1,1 млрд