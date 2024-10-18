https://ria.ru/20241018/transh-1978840428.html

МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины

МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины - РИА Новости, 18.10.2024

МВФ согласовал очередной транш кредита для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:26

2024-10-18T22:26

2024-10-18T22:31

специальная военная операция на украине

экономика

украина

мвф

санкции в отношении россии

киев

сша

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу согласовал выделение Украине очередного транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов по результатам проведения пятого обзора программы финансирования Украины, следует из заявления."Совет директоров МВФ сегодня завершил Пятый обзор расширенной договоренности в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Украины, что позволило выделить Украине около 1,1 млрд долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в заявлении.По результатам проведенного обзора было выявлено, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечает МВФ.Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,5 миллиарда долларов. В июле Киев получил от МВФ очередной транш в рамках программы на 2,2 миллиарда долларов, до этого - в марте на 880 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html

украина

киев

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, мвф, санкции в отношении россии, киев, сша