https://ria.ru/20241018/tramp-1978816503.html

Трамп назвал себя самым стабильным человеком

Трамп назвал себя самым стабильным человеком - РИА Новости, 18.10.2024

Трамп назвал себя самым стабильным человеком

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "самый стабильный человек" в ответ на критику со стороны его конкурентки от... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:57

2024-10-18T18:57

2024-10-18T18:57

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "самый стабильный человек" в ответ на критику со стороны его конкурентки от демократов Камалы Харрис. Харрис ранее в публичных выступлениях назвала Трампа "нестабильным" и "неуравновешенным". "Вы приводите весь этот аргумент этой женщины, которая, я не думаю, что она знает, где она находится. Она человек с низким IQ. Она не умная... Я самый стабильный человек", - заявил бывший президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о нападках со стороны Харрис. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Харрис накануне выборов 5 ноября выбрала стратегию усиления нападок на Трампа.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024