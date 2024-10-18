https://ria.ru/20241018/tramp-1978816503.html
Трамп назвал себя самым стабильным человеком
Трамп назвал себя самым стабильным человеком - РИА Новости, 18.10.2024
Трамп назвал себя самым стабильным человеком
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "самый стабильный человек" в ответ на критику со стороны его конкурентки от... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:57
2024-10-18T18:57
2024-10-18T18:57
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "самый стабильный человек" в ответ на критику со стороны его конкурентки от демократов Камалы Харрис. Харрис ранее в публичных выступлениях назвала Трампа "нестабильным" и "неуравновешенным". "Вы приводите весь этот аргумент этой женщины, которая, я не думаю, что она знает, где она находится. Она человек с низким IQ. Она не умная... Я самый стабильный человек", - заявил бывший президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о нападках со стороны Харрис. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Харрис накануне выборов 5 ноября выбрала стратегию усиления нападок на Трампа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал себя самым стабильным человеком
Трамп заявил в ответ на критику Харрис, что он самый стабильный человек
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "самый стабильный человек" в ответ на критику со стороны его конкурентки от демократов Камалы Харрис.
«
Харрис ранее в публичных выступлениях назвала Трампа "нестабильным" и "неуравновешенным".
"Вы приводите весь этот аргумент этой женщины, которая, я не думаю, что она знает, где она находится. Она человек с низким IQ. Она не умная... Я самый стабильный человек", - заявил бывший президент в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о нападках со стороны Харрис.
Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Харрис накануне выборов 5 ноября выбрала стратегию усиления нападок на Трампа.