https://ria.ru/20241018/temrezov-1978819351.html
Темрезов поручил отправить в зону СВО необходимые принадлежности
Темрезов поручил отправить в зону СВО необходимые принадлежности - РИА Новости, 18.10.2024
Темрезов поручил отправить в зону СВО необходимые принадлежности
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов распорядился отправить военнослужащим в зону СВО необходимые принадлежности, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:13
2024-10-18T19:13
2024-10-18T19:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
сво
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов распорядился отправить военнослужащим в зону СВО необходимые принадлежности, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Темрезов 17 октября провел прямую линию с местными жителями, которая началась с вопросов, связанных с поддержкой военнослужащих и членов их семей. Глава республики пообещал оказать лично шефскую помощь инициативной группе "По зову сердца" из 10 человек, которые обратились с просьбой поддержать их деятельность по отправке землякам в зону проведения СВО нашлемников, накидок и сплетенных собственноручно сетей. Также глава региона пообещал выполнить просьбу от военнослужащих 34-й мотострелковой горной бригады Карачаево-Черкесской Республики, от которых поступило видеообращение: ребята поблагодарили главу и жителей республики за постоянно оказываемую поддержку в виде гуманитарной помощи и попросили оказать содействие в приобретении дрона Мавик и электроконцевиков. Глава поручил это сделать в ближайшее время. "Благодарю наших ребят, наших земляков не только за гражданскую ответственность, но и за мужество, любовь, трепетное отношение к нашей Родине. Спасибо вам большое, ребята", – цитирует пресс-служба Темрезова.
https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), сво
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), СВО
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов распорядился отправить военнослужащим в зону СВО необходимые принадлежности, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Темрезов 17 октября провел прямую линию с местными жителями, которая началась с вопросов, связанных с поддержкой военнослужащих и членов их семей. Глава республики пообещал оказать лично шефскую помощь инициативной группе "По зову сердца" из 10 человек, которые обратились с просьбой поддержать их деятельность по отправке землякам в зону проведения СВО нашлемников, накидок и сплетенных собственноручно сетей.
Также глава региона пообещал выполнить просьбу от военнослужащих 34-й мотострелковой горной бригады Карачаево-Черкесской Республики, от которых поступило видеообращение: ребята поблагодарили главу и жителей республики за постоянно оказываемую поддержку в виде гуманитарной помощи и попросили оказать содействие в приобретении дрона Мавик и электроконцевиков. Глава поручил это сделать в ближайшее время.
"Благодарю наших ребят, наших земляков не только за гражданскую ответственность, но и за мужество, любовь, трепетное отношение к нашей Родине. Спасибо вам большое, ребята", – цитирует пресс-служба Темрезова.