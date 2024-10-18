https://ria.ru/20241018/telegraph-1978675143.html

СМИ раскрыли, почему Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины

СМИ раскрыли, почему Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ раскрыли, почему Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины

Владимир Зеленский заговорил о ядерном оружии из-за безысходного положения, пишет Telegraph. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:07

2024-10-18T11:07

2024-10-18T11:07

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заговорил о ядерном оружии из-за безысходного положения, пишет Telegraph."По словам источника издания в сфере безопасности Украины, Зеленский и его правительство впали в отчаяние", — говорится в материале.Также журналисты указали, что глава киевского режима был недоволен тем, что западные союзники не хотят называть сроки принятия Украины в НАТО.Накануне газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы за несколько недель может создать ядерное оружие для применения против России.При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать оружие массового поражения. В рамках визита на саммит Евросоюза он сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, добавив, что украинская сторона выбирает альянс.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Пока у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса, отметил он.

https://ria.ru/20241018/onet-1978665638.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир рогов, владимир зеленский, bild, нато, политика