https://ria.ru/20241018/tatarstan-1978836874.html

В Татарстане у школьников обнаружили кишечную инфекцию

В Татарстане у школьников обнаружили кишечную инфекцию - РИА Новости, 18.10.2024

В Татарстане у школьников обнаружили кишечную инфекцию

Четыре случая кишечной инфекции обнаружены у учеников школы в Нижнекамске, проводится расследование, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:31

2024-10-18T21:31

2024-10-18T21:31

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Четыре случая кишечной инфекции обнаружены у учеников школы в Нижнекамске, проводится расследование, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан после поступления информации о регистрации четырех случаев кишечной инфекции у детей школы N15 города Нижнекамска незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологические расследование", - говорится в сообщении. По информации управления, в школе отобраны пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, сделаны смывы с поверхностей для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция в школе и пищеблоке. Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977715475.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)