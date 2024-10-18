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Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы в России
Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы в России - РИА Новости, 18.10.2024
Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы в России
Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы в России, с каждого гектара получено по 536 центнеров продукта, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:28
2024-10-18T11:28
2024-10-18T11:28
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 18 окт – РИА Новости. Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы в России, с каждого гектара получено по 536 центнеров продукта, сообщил губернатор Виктор Томенко. “Аграрии нашего края завершили уборку сахарной свеклы с выдающимися достижениями. В среднем с каждого гектара получено по 536 центнеров корнеплодов. Урожайность приблизилась к рекорду прошлого года. Более того, наш регион стал лидером по урожайности во всей стране, обогнав таким образом в том числе и регионы, где погодные условия были более благоприятными”, - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что общий объем урожая, по предварительным данным, превысил 1,3 миллиона тонн. “Хозяйства почти повторили собственное максимальное достижение четырехлетней давности”, - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241017/sakhalin-1978448173.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко