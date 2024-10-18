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SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться - РИА Новости, 18.10.2024
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05:45 18.10.2024 (обновлено: 05:46 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/superjob-1978639193.html
SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться
SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться - РИА Новости, 18.10.2024
SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться
Мужчины чаще стремятся не работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:45
2024-10-18T05:46
superjob
россия
общество
работа
зарплата
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчины чаще стремятся не работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих меньше жен, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%", подсчитали авторы исследования. Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины. Как россияне отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству? Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%). Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (68%). Исследование проводилось с 1 по 17 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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superjob, россия, общество, работа, зарплата
SuperJob, Россия, Общество, Работа, Зарплата
SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться

Получающие меньшую, чем у жены, зарплату мужчины хотели бы быть домохозяевами

© Fotolia / MaxRiesgoМужчина отдыхает на диване
Мужчина отдыхает на диване - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Fotolia / MaxRiesgo
Мужчина отдыхает на диване. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчины чаще стремятся не работать в семьях, где основной добытчик — супруга: о желании уволиться и стать домохозяином заявили трое из 10 мужей, зарабатывающих меньше жен, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%", подсчитали авторы исследования.
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Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины.
Как россияне отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству? Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%).
Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (68%).
Исследование проводилось с 1 по 17 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
Офис - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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8 марта, 10:15
 
SuperJobРоссияОбществоРаботаЗарплата
 
 
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