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Су-25 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/su-25-1978762568.html
Су-25 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье
Су-25 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.10.2024
Су-25 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:55
2024-10-18T15:55
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот... В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность
Су-25 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

Самолеты Су-25 нанесли удары по ВСУ и технике в курском приграничье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот... В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25Безопасность
 
 
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