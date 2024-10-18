https://ria.ru/20241018/stantsiya-1978736573.html

В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция

В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция - РИА Новости, 18.10.2024

В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция

Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:34

2024-10-18T14:34

2024-10-18T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

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глушковский район

курская область

украина

вооруженные силы украины

газпром

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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов возможны при стабилизации оперативной обстановки, сообщил глава района Павел Золотарев. "В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины", - написал Золотарев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что получены официальные ответы от структурных подразделений "Газпрома", согласно которым ремонт станции возможен при соблюдении условий безопасности, а также при принятии мер по защите жизни и здоровья работников, а возобновление газоснабжения потребителей района - после стабилизации обстановки. "Так как станция находится в непосредственной близости к границе с Украиной, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать. В настоящий момент решить вопрос подачи газа, минуя Веселое, не представляется возможным ввиду конструктивной особенности газопровода", - подчеркнул Золотарев. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, глушковский район, курская область, украина, вооруженные силы украины, газпром