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В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция - РИА Новости, 18.10.2024
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14:34 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/stantsiya-1978736573.html
В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция
В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция - РИА Новости, 18.10.2024
В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция
Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:34
2024-10-18T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
глушковский район
курская область
украина
вооруженные силы украины
газпром
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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов возможны при стабилизации оперативной обстановки, сообщил глава района Павел Золотарев. "В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины", - написал Золотарев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что получены официальные ответы от структурных подразделений "Газпрома", согласно которым ремонт станции возможен при соблюдении условий безопасности, а также при принятии мер по защите жизни и здоровья работников, а возобновление газоснабжения потребителей района - после стабилизации обстановки. "Так как станция находится в непосредственной близости к границе с Украиной, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать. В настоящий момент решить вопрос подачи газа, минуя Веселое, не представляется возможным ввиду конструктивной особенности газопровода", - подчеркнул Золотарев. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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в мире, жкх, глушковский район, курская область, украина, вооруженные силы украины, газпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Глушковский район, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Газпром
В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция

Глушковские власти: газовую трубу отремонтируют после стабилизации обстановки

© Фото : "Мосгаз"Ремонт газопровода
Ремонт газопровода - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : "Мосгаз"
Ремонт газопровода. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов возможны при стабилизации оперативной обстановки, сообщил глава района Павел Золотарев.
«
"В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины", - написал Золотарев в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что получены официальные ответы от структурных подразделений "Газпрома", согласно которым ремонт станции возможен при соблюдении условий безопасности, а также при принятии мер по защите жизни и здоровья работников, а возобновление газоснабжения потребителей района - после стабилизации обстановки.
«
"Так как станция находится в непосредственной близости к границе с Украиной, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать. В настоящий момент решить вопрос подачи газа, минуя Веселое, не представляется возможным ввиду конструктивной особенности газопровода", - подчеркнул Золотарев.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГлушковский районКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныГазпром
 
 
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