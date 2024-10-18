В Курской области при обстреле повреждена газораспределительная станция
Глушковские власти: газовую трубу отремонтируют после стабилизации обстановки
© Фото : "Мосгаз"Ремонт газопровода
© Фото : "Мосгаз"
Ремонт газопровода. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа в Глушковский район Курской области, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов возможны при стабилизации оперативной обстановки, сообщил глава района Павел Золотарев.
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"В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины", - написал Золотарев в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что получены официальные ответы от структурных подразделений "Газпрома", согласно которым ремонт станции возможен при соблюдении условий безопасности, а также при принятии мер по защите жизни и здоровья работников, а возобновление газоснабжения потребителей района - после стабилизации обстановки.
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"Так как станция находится в непосредственной близости к границе с Украиной, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать. В настоящий момент решить вопрос подачи газа, минуя Веселое, не представляется возможным ввиду конструктивной особенности газопровода", - подчеркнул Золотарев.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.