https://ria.ru/20241018/stambul-1978837394.html
В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных
В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных - РИА Новости, 18.10.2024
В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных
Суд арестовал 22 фигурантов дела банды врачей, организовавших преступную схему в стамбульских клиниках, из-за их действий погибли более 20 детей, сообщил в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:46
2024-10-18T21:46
2024-10-18T21:46
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Суд арестовал 22 фигурантов дела банды врачей, организовавших преступную схему в стамбульских клиниках, из-за их действий погибли более 20 детей, сообщил в пятницу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. "Расследование было начато 21 мая 2023 года прокуратурой района Бююкчекмедже после получения жалоб о гибели детей в ряде частных клиник из-за нечеловеческих и неадекватных условий. В рамках расследования на данный момент задержаны были 47 человек, арестованы 22", - написал Тунч в соцсети X. Он отметил, что начато отдельное расследование в отношении восьми человек, угрожавших прокурору, пятеро из них арестованы. Прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых. По делу группы проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. Согласно обвинительному заключению, участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных "врачами" частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3-4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока. В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца. СМИ опубликовали список из 19 частных больниц, замешанных в деле, министр здравоохранения Турции сообщил, что деятельность двух из них уже приостановлена, список будет расширяться. Обвинение считает, что причиной смерти стали инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены преступной группы; нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами. Ряд членов банды обвиняют в продаже лекарств из больниц. Обвинительное заключение состоит из почти 500 страниц и содержит в том числе расшифровки разговоров "врачей", нередко насмехавшихся над родителями младенцев, жизни которых грозила опасность.
https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html
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турция, стамбул, в мире, происшествия
Турция, Стамбул, В мире, Происшествия
В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных
В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела банды врачей, из-за которых погибли дети
СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости.
Суд арестовал 22 фигурантов дела банды врачей, организовавших преступную схему в стамбульских клиниках, из-за их действий погибли более 20 детей, сообщил в пятницу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч
.
"Расследование было начато 21 мая 2023 года прокуратурой района Бююкчекмедже после получения жалоб о гибели детей в ряде частных клиник из-за нечеловеческих и неадекватных условий. В рамках расследования на данный момент задержаны были 47 человек, арестованы 22", - написал Тунч в соцсети X.
Он отметил, что начато отдельное расследование в отношении восьми человек, угрожавших прокурору, пятеро из них арестованы.
Прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых. По делу группы проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. Согласно обвинительному заключению, участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных "врачами" частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3-4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока. В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца.
СМИ опубликовали список из 19 частных больниц, замешанных в деле, министр здравоохранения Турции сообщил, что деятельность двух из них уже приостановлена, список будет расширяться.
Обвинение считает, что причиной смерти стали инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены преступной группы; нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами. Ряд членов банды обвиняют в продаже лекарств из больниц.
Обвинительное заключение состоит из почти 500 страниц и содержит в том числе расшифровки разговоров "врачей", нередко насмехавшихся над родителями младенцев, жизни которых грозила опасность.