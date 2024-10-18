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В Стамбуле врачи организовали преступную схему с новорожденными, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
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15:32 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/stambul-1978755237.html
В Стамбуле врачи организовали преступную схему с новорожденными, пишут СМИ
В Стамбуле врачи организовали преступную схему с новорожденными, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
В Стамбуле врачи организовали преступную схему с новорожденными, пишут СМИ
Банда врачей организовала преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники и получая тем самым нелегальные доходы, РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:32
2024-10-18T15:32
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Банда врачей организовала преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники и получая тем самым нелегальные доходы, в результате халатности врачей погибли не менее 21 ребенка, прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых, сообщает в пятницу газета Hürriyet. По делу "банды" проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. "Согласно обвинительному заключению, подозреваемые переводили младенцев-пациентов в те больницы, с которыми они предварительно договорились, а не те, где детям оказали бы необходимую медицинскую помощь. Целью подозреваемых было получение максимальной выгоды, а не улучшение состояния детей", - пишет газета. СМИ публикуют список из 19 частных больниц, замешанных в деле. Обвинение отмечает, что участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных "врачами" частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3-4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока. В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца. Обвинение считает, что причиной смерти стали инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены банды; нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами. Ряд членов банды обвиняют в продаже лекарств из больниц. Лидеру группировки грозит до 589 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве по неосторожности, подделке документов, мошенничеству, организации ОПГ, другим врачам и сотрудникам системы здравоохранения грозит от 10 до 437 лет заключения, сообщает газета. Обвинительное заключение состоит из почти 500 страниц и содержит в том числе расшифровки разговоров "врачей", нередко насмехавшихся над родителями младенцев, жизни которых грозила опасность.
https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html
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РИА Новости
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5
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происшествия, стамбул, в мире
Происшествия, Стамбул, В мире
В Стамбуле врачи организовали преступную схему с новорожденными, пишут СМИ

Hrriyet: в Стамбуле врачи организовали преступную схему, убив 21 новорожденного

© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Банда врачей организовала преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники и получая тем самым нелегальные доходы, в результате халатности врачей погибли не менее 21 ребенка, прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых, сообщает в пятницу газета Hürriyet.
По делу "банды" проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт.
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2 октября, 13:55
"Согласно обвинительному заключению, подозреваемые переводили младенцев-пациентов в те больницы, с которыми они предварительно договорились, а не те, где детям оказали бы необходимую медицинскую помощь. Целью подозреваемых было получение максимальной выгоды, а не улучшение состояния детей", - пишет газета. СМИ публикуют список из 19 частных больниц, замешанных в деле.
Обвинение отмечает, что участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных "врачами" частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3-4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока.
В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца. Обвинение считает, что причиной смерти стали инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены банды; нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами. Ряд членов банды обвиняют в продаже лекарств из больниц.
Лидеру группировки грозит до 589 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве по неосторожности, подделке документов, мошенничеству, организации ОПГ, другим врачам и сотрудникам системы здравоохранения грозит от 10 до 437 лет заключения, сообщает газета.
Обвинительное заключение состоит из почти 500 страниц и содержит в том числе расшифровки разговоров "врачей", нередко насмехавшихся над родителями младенцев, жизни которых грозила опасность.
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