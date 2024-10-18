https://ria.ru/20241018/ssha-1978772943.html
США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины
США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины - РИА Новости, 18.10.2024
США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины
США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн", заявил в пятницу координатор Белого дома по... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:29
2024-10-18T16:29
2024-10-18T16:29
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн", заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби. "Поэтому я полностью ожидаю, что Соединенные Штаты придут на встречу группы в Рамштайне в виртуальном формате с дополнительными обязательствами по обеспечению безопасности Украины", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отказался говорить о деталях новых пакетов военной помощи, уточнив, что до встречи остается еще около месяца. Он также добавил, что Байден примет участие в предстоящей встрече удаленно и не поедет в Германию в ноябре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джон кирби, германия
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Германия
США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины
США в ноябре объявят новые меры помощи Украине на встрече в формате "Рамштайн"