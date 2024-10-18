https://ria.ru/20241018/ssha-1978772943.html

США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины

США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины - РИА Новости, 18.10.2024

США в ноябре объявят новые меры военной поддержки Украины

США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн", заявил в пятницу координатор Белого дома по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:29

2024-10-18T16:29

2024-10-18T16:29

в мире

сша

украина

джон кирби

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн", заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби. "Поэтому я полностью ожидаю, что Соединенные Штаты придут на встречу группы в Рамштайне в виртуальном формате с дополнительными обязательствами по обеспечению безопасности Украины", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отказался говорить о деталях новых пакетов военной помощи, уточнив, что до встречи остается еще около месяца. Он также добавил, что Байден примет участие в предстоящей встрече удаленно и не поедет в Германию в ноябре.

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

https://ria.ru/20241018/ssha-1978711903.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, джон кирби, германия