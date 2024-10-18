https://ria.ru/20241018/ssha-1978741362.html

Более половины американцев заявили, что стали жить хуже, показал опрос

Более половины американцев заявили, что стали жить хуже, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024

Более половины американцев заявили, что стали жить хуже, показал опрос

Более половины американцев заявили, что они стали жить хуже, чем четыре года назад, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

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сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более половины американцев заявили, что они стали жить хуже, чем четыре года назад, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. По данным опроса, 52% опрошенных американцев заявили об ухудшении уровня их жизни по сравнению с 2020 годом. При этом, лишь 39% респондентов заявили, что их материальное положение улучшилось за последние четыре года, а 8% не почувствовали разницы. Кроме того, 46% респондентов назвали текущие экономические условия в стране плохими, 29% описали их как "удовлетворительные" и лишь четверть (25%) опрошенных считают их "хорошими". Также, согласно опросу, большинство респондентов (62%) заявили об ухудшении экономической ситуации по сравнению с 2020 годом. Служба Gallup проводит такие опросы каждые четыре года в год президентских выборов в США. Как следует из результатов опроса, текущие показатели общественного мнения американцев об их уровне жизни являются наихудшими за последние 40 лет. Опрос проводился среди более тысячи взрослых американцев с 16 по 28 сентября. Статистическая погрешность составляет около четырёх процентных пунктов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241011/kharris-1977656355.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024