Эскалация на Ближнем Востоке истощит ракетный арсенал США, пишут СМИ
National Interest: эскалация на Ближнем Востоке истощит ракетный арсенал США
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может существенным образом истощить американский ракетный арсенал, сделав военные объекты в Европе и Азии более уязвимыми, пишет газета National Interest.
"Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может серьезно истощить ракетный арсенал США, оставив военные объекты в Европе и Азии уязвимыми", - пишет издание.
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Ранее министерство обороны США сообщило, что по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана. Комплекс THAAD, в частности, предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.
Как пишет National Interest, если конфликт между Израилем и Ираном продолжится и обострится, США вскоре могут столкнуться с трудным выбором, насколько они могут истощить свои запасы ракет для THAAD и зенитных ракет SM-3. По данным издания, эти ракеты имеют решающее значение для способности США защищать свои базы в Тихом океане от Китая и базы в Европе от России.
В статье отмечается, что передача американской стороной комплекса THAAD Израилю может указывать на то, что тот испытывает сложности с собственными системами противоракетной обороны. Это также отражает обеспокоенность США по поводу количества ракет SM-3 морского базирования, которые уже были израсходованы для защиты Израиля и судоходства в Красном море.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителей индустрии, бывших военных чиновников и аналитиков писала, что Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне того, как пытается укрепить систему противовоздушной обороны для защиты от возможных нападений Ирана или его союзников.
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