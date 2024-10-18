https://ria.ru/20241018/ssha-1978709217.html

Эскалация на Ближнем Востоке истощит ракетный арсенал США, пишут СМИ

Эскалация на Ближнем Востоке истощит ракетный арсенал США, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2024

Эскалация на Ближнем Востоке истощит ракетный арсенал США, пишут СМИ

Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может существенным образом истощить американский ракетный арсенал, сделав военные объекты в Европе и Азии более... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:52

2024-10-18T12:52

2024-10-18T12:52

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министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может существенным образом истощить американский ракетный арсенал, сделав военные объекты в Европе и Азии более уязвимыми, пишет газета National Interest. "Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может серьезно истощить ракетный арсенал США, оставив военные объекты в Европе и Азии уязвимыми", - пишет издание. Ранее министерство обороны США сообщило, что по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана. Комплекс THAAD, в частности, предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет. Как пишет National Interest, если конфликт между Израилем и Ираном продолжится и обострится, США вскоре могут столкнуться с трудным выбором, насколько они могут истощить свои запасы ракет для THAAD и зенитных ракет SM-3. По данным издания, эти ракеты имеют решающее значение для способности США защищать свои базы в Тихом океане от Китая и базы в Европе от России. В статье отмечается, что передача американской стороной комплекса THAAD Израилю может указывать на то, что тот испытывает сложности с собственными системами противоракетной обороны. Это также отражает обеспокоенность США по поводу количества ракет SM-3 морского базирования, которые уже были израсходованы для защиты Израиля и судоходства в Красном море. Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителей индустрии, бывших военных чиновников и аналитиков писала, что Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне того, как пытается укрепить систему противовоздушной обороны для защиты от возможных нападений Ирана или его союзников.

https://ria.ru/20241017/izrail-1978438512.html

https://ria.ru/20241016/iran-1978401659.html

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в мире, израиль, сша, европа, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024