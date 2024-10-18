https://ria.ru/20241018/ssha-1978708433.html

СМИ: США удвоят производство ракетных двигателей

СМИ: США удвоят производство ракетных двигателей - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ: США удвоят производство ракетных двигателей

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:47

2024-10-18T12:47

2024-10-18T12:48

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россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине, сообщает издание Defense One. "Компания Northrop Grumman готовится производить 14 тысяч ракетных двигателей в год, что примерно удвоит объемы производства, поскольку Пентагон работает над заменой оружия, отправленного на Украину, и над восстановлением запасов для будущих войн", - пишет издание. По данным издания, в последние четыре года компания поставляла от 5 до 6 тысяч двигателей для ракет GMLRS в год. Однако, как сообщил старший директор по двигательным системам в компании Гордон Лопрести, в последние пару лет "спрос подталкивает" Northrop Grumman к выпуску более 10 тысяч двигателей в год. Лопрести также отметил, что компания смогла наладить "отличное партнёрство" с властями США, что позволит ей достичь запланированного увеличения производства. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи. Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS. Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей минобороны США сообщала, что ведомство признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/ssha-1978677351.html

https://ria.ru/20241017/ssha-1978476587.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, россия, сергей лавров, northrop grumman, министерство обороны сша, нато, gps, в мире