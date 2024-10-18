СМИ: США удвоят производство ракетных двигателей
Defense One: США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине, сообщает издание Defense One.
"Компания Northrop Grumman готовится производить 14 тысяч ракетных двигателей в год, что примерно удвоит объемы производства, поскольку Пентагон работает над заменой оружия, отправленного на Украину, и над восстановлением запасов для будущих войн", - пишет издание.
По данным издания, в последние четыре года компания поставляла от 5 до 6 тысяч двигателей для ракет GMLRS в год. Однако, как сообщил старший директор по двигательным системам в компании Гордон Лопрести, в последние пару лет "спрос подталкивает" Northrop Grumman к выпуску более 10 тысяч двигателей в год. Лопрести также отметил, что компания смогла наладить "отличное партнёрство" с властями США, что позволит ей достичь запланированного увеличения производства.
GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи. Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей минобороны США сообщала, что ведомство признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.