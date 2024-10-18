https://ria.ru/20241018/ssha-1978677351.html

В США нарастает давление для урегулирования конфликта на Украине, пишут СМИ

В США нарастает давление для урегулирования конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2024

В США нарастает давление для урегулирования конфликта на Украине, пишут СМИ

Давление в США для урегулирования конфликта на Украине путем переговоров нарастает на фоне ухудшения ситуации для украинских войск, считает колумнист агентства... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:16

2024-10-18T11:16

2024-10-18T11:16

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сша

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камала харрис

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Давление в США для урегулирования конфликта на Украине путем переговоров нарастает на фоне ухудшения ситуации для украинских войск, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс. "На фоне того, как перспективы на Украине мрачнеют, в Вашингтоне нарастает давление для урегулирования путем переговоров", - пишет автор в статье для агентства, отмечая, что пока никто еще не придумал, как "превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир". Брэндс также подчеркивает, что Украина терпит поражения на восточном фронте, ее силы испытывают недостаток личного состава и боеприпасов, а атака на Курскую область не изменила положения для ВСУ. Кроме того, так называемый "план победы" Киева не получил значительной поддержки США. Автор материала полагает, что ни один из кандидатов в президенты США на предстоящих выборах не сможет своим планом завершить конфликт на Украине. Брэндс считает план бывшего американского президента Дональда Трампа самым простым и пишет, что он заключается в том, что нужно как можно скорее посадить РФ и Украину за стол переговоров и "припугнуть" последствиями в случае отказа от урегулирования. Колумнист считает, что намерение Трампа прекратить помощь США Украине "быстро поставит Киев на колени". План вице-президента США Камалы Харрис, как отмечает автор, может заключаться в том, чтобы объявить о новом пакете помощи Киеву. Однако, как считает автор, такой план имеет слабые места в подходе, который не смог до сих пор заставить РФ отказаться от своих целей. Предложение о прекращении огня по нынешним линиям фронта может разделить союзников по НАТО, пишет колумнист, разделив тех, кто выступает за любое урегулирование, и тех, кто полагает, что это может укрепить положение Москвы. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, камала харрис, вооруженные силы украины, нато