https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978817214.html

Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили пять населенных пунктов

Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили пять населенных пунктов - РИА Новости, 18.10.2024

Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили пять населенных пунктов

Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль Михайловку, Красный Яр и Максимильяновку в ДНР, Невское в ЛНР и Левадное в Запорожской области,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:58

2024-10-18T18:58

2024-10-18T18:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

дмитрий медведев

ллойд остин

евросоюз

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль Михайловку, Красный Яр и Максимильяновку в ДНР, Невское в ЛНР и Левадное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за неделю на разных направлениях потеряли до 15 495 военных, следует из сводки оборонного ведомства. Российские войска за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам на Украине. Потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, следует из сводки Минобороны. Украина, ядерное оружие, НАТО Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу", возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. "С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, у Киева для этого есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. "Часики тикают", - добавил Медведев. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на саммите ЕС у него не создалось впечатления, что Украина хочет создать ядерное оружие, это трудно представить. По его словам, то, что "такой, возможно, и не существующий план" создает панику в Европе, свидетельствует о серьезности ситуации. Орбан отметил, что их службы работают над тем, чтобы выяснить, есть ли на самом деле у Украины планы создания атомного оружия. Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. Он выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине. Фицо отметил, что существует определенная заинтересованность в продолжении конфликта на Украине с представлением о том, что это может якобы как-то помочь Киеву в случае возможных переговоров. Такой подход, как заявил премьер Словакии, он не разделяет. Остин предложил Киеву использовать БПЛА для ударов вглубь РоссииУкраине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Остин отметил, что Киев способен производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость, а также указал на их эффективность применения на поле боя. Дадут ли Киеву оружиеСША в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн", заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби. При этом он отказался говорить о деталях новых пакетов военной помощи, уточнив, что до встречи остается еще около месяца. Вместе с тем, в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться, Киеву могут перестать отправлять такое количество оружия и денежных средств, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он считает, что, возможно, Трамп не будет отправлять такое большое количество оружия и миллиарды долларов украинцам. По словам Блага, даже самые ярые русофобы в Европе понимают, что рано или поздно Киев будет вынужден подписать с Москвой договор, возможно, отказавшись от претензий на территории. Он добавил, что уверен, что Будапешт и Братислава могут стать пионерами в процессе нормализации отношений с Россией. "План победы" Зеленского — это художественный романТак называемый "план победы" Владимира Зеленского нереалистичен, его главная цель – втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией и вытрясти из Европы побольше денег, заявил РИА Новости евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. По его словам, "план победы" Зеленского — это художественный роман, который совершенно не реалистичен, и все это знают. Единственный план Зеленского с самого начала этого конфликта – это вовлечь Европу в войну, заявил Мариани. По его словам, предложенный план – это "маскировка" участия ЕС и НАТО в конфликте, так как Украина проигрывает на фронте. Также евродепутат считает, что это "предлог, чтобы вытрясти побольше денег", в чем Зеленский "преуспел, потому что Украине помогают больше, чем иным европейским странам". По словам Мариани, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше. Он уверен, что на данный момент Рубикон еще не пересечен, так как все ждут результатов выборов в США.

https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978729613.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978788416.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html

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https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978793917.html

https://ria.ru/20241018/plan-1978760219.html

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