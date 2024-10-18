https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978729613.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.10.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 505 человек и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:18

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 505 человек и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24367 военнослужащих, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, сша