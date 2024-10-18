https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978657948.html
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:46
2024-10-18T09:46
2024-10-18T09:46
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 31 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Новые Лагеря, Корсунка, Райское, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка.
https://ria.ru/20241007/obstrely-1976690472.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов в Херсонской области