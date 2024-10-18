https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978657948.html

ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:46

2024-10-18T09:46

2024-10-18T09:46

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 31 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Новые Лагеря, Корсунка, Райское, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка.

https://ria.ru/20241007/obstrely-1976690472.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины