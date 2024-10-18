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ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2024
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09:46 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978657948.html
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:46
2024-10-18T09:46
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 31 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Новые Лагеря, Корсунка, Райское, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка.
https://ria.ru/20241007/obstrely-1976690472.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли почти 50 ударов по Херсонской области

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 31 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Новые Лагеря, Корсунка, Райское, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка.
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В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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