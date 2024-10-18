https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978646564.html

Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко

Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко - РИА Новости, 18.10.2024

Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко

Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза с начала недели из-за непогоды, сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники военный эксперт,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:08

2024-10-18T08:08

2024-10-18T08:52

в мире

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андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза с начала недели из-за непогоды, сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Низкая облачность, осадки, снижение температуры воздуха и порывистый ветер затруднили украинским боевикам использование БПЛА и транспортных средств - среди личного состава резко возросло количество простудных заболеваний. Санитарные потери ВФУ на сватовско-кременском участке с начала текущей недели, в среднем, увеличились в три раза", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ситуацию с санитарными потерями ВСУ также усугубляют плохое медицинское обеспечение и перебои с материально-техническим обеспечением.

https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины