https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978646564.html
Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко
Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко - РИА Новости, 18.10.2024
Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко
Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза с начала недели из-за непогоды, сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники военный эксперт,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:08
2024-10-18T08:08
2024-10-18T08:52
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза с начала недели из-за непогоды, сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Низкая облачность, осадки, снижение температуры воздуха и порывистый ветер затруднили украинским боевикам использование БПЛА и транспортных средств - среди личного состава резко возросло количество простудных заболеваний. Санитарные потери ВФУ на сватовско-кременском участке с начала текущей недели, в среднем, увеличились в три раза", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ситуацию с санитарными потерями ВСУ также усугубляют плохое медицинское обеспечение и перебои с материально-техническим обеспечением.
https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза, заявил Марочко
Марочко: санитарные потери ВСУ на севере ЛНР с начала недели выросли в три раза
ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Санитарные потери ВСУ на севере ЛНР выросли в три раза с начала недели из-за непогоды, сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Низкая облачность, осадки, снижение температуры воздуха и порывистый ветер затруднили украинским боевикам использование БПЛА и транспортных средств - среди личного состава резко возросло количество простудных заболеваний. Санитарные потери ВФУ на сватовско-кременском участке с начала текущей недели, в среднем, увеличились в три раза", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, ситуацию с санитарными потерями ВСУ также усугубляют плохое медицинское обеспечение и перебои с материально-техническим обеспечением.