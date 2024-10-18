Рейтинг@Mail.ru
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
18:58 18.10.2024 (обновлено: 19:01 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 18.10.2024
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:58
2024-10-18T19:01
мурманская область
мурманская область
белоруссия
мурманск
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg
МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту Мурманск, сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам встречи с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником. Основной темой обсуждения стало укрепление двусторонних связей и расширение совместных проектов. Чибис отметил, что сотрудничество региона и республики активно развивается. "Всё, о чем мы договаривались с коллегами на прошлых встречах и в поездках, выполнено – "БЕЛАЗы" работают, учебная аудитория в Апатитах открыта – студентов обучаем, в городах и посёлках Мурманской области 200 единиц техники обеспечивают пассажирские перевозки. Конечно, продолжаем работать над важным проектом, самым ключевым и значимым, – это строительство терминала в порту Мурманск", – подчеркнул Чибис, добавив, что позитивная динамика очевидно прослеживается. В свою очередь Рогожник отметил, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам. Это первый визит дипломата в должности генерального консула в Мурманскую область, который начался с посещения регионального ремонтно-сервисного центра "БЕЛАЗ". "Мы посетили сервисный центр, там уже заканчиваются подготовительные работы. Знаю, что вас пригласили на открытие, руководство министерства промышленности Республики Беларусь также будет принимать в нём участие, иные коллеги. Нашу технику мы видим на улицах города. Спасибо, Андрей Владимирович, за поддержку. Эту работу мы готовы продолжать в заданном темпе", – сказал Рогожник. В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе.
https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html
https://ria.ru/20240923/zapolyare-1974252096.html
мурманская область
белоруссия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2eea47b44658b250da31ef3a458b015c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, белоруссия, мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Белоруссия, Мурманск, Андрей Чибис

Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту Мурманск, сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам встречи с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником.
Основной темой обсуждения стало укрепление двусторонних связей и расширение совместных проектов. Чибис отметил, что сотрудничество региона и республики активно развивается.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич во время подписания соглашения о совместном развитии малого и среднего бизнеса в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Корпорация МСП и Мурманская область продолжат развивать бизнес
27 сентября, 17:14
"Всё, о чем мы договаривались с коллегами на прошлых встречах и в поездках, выполнено – "БЕЛАЗы" работают, учебная аудитория в Апатитах открыта – студентов обучаем, в городах и посёлках Мурманской области 200 единиц техники обеспечивают пассажирские перевозки. Конечно, продолжаем работать над важным проектом, самым ключевым и значимым, – это строительство терминала в порту Мурманск", – подчеркнул Чибис, добавив, что позитивная динамика очевидно прослеживается.
В свою очередь Рогожник отметил, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам. Это первый визит дипломата в должности генерального консула в Мурманскую область, который начался с посещения регионального ремонтно-сервисного центра "БЕЛАЗ".
"Мы посетили сервисный центр, там уже заканчиваются подготовительные работы. Знаю, что вас пригласили на открытие, руководство министерства промышленности Республики Беларусь также будет принимать в нём участие, иные коллеги. Нашу технику мы видим на улицах города. Спасибо, Андрей Владимирович, за поддержку. Эту работу мы готовы продолжать в заданном темпе", – сказал Рогожник.
В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе.
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз
23 сентября, 14:56
 
Мурманская областьМурманская областьБелоруссияМурманскАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала