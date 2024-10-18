https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 18.10.2024
Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:58
2024-10-18T18:58
2024-10-18T19:01
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту Мурманск, сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам встречи с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником. Основной темой обсуждения стало укрепление двусторонних связей и расширение совместных проектов. Чибис отметил, что сотрудничество региона и республики активно развивается. "Всё, о чем мы договаривались с коллегами на прошлых встречах и в поездках, выполнено – "БЕЛАЗы" работают, учебная аудитория в Апатитах открыта – студентов обучаем, в городах и посёлках Мурманской области 200 единиц техники обеспечивают пассажирские перевозки. Конечно, продолжаем работать над важным проектом, самым ключевым и значимым, – это строительство терминала в порту Мурманск", – подчеркнул Чибис, добавив, что позитивная динамика очевидно прослеживается. В свою очередь Рогожник отметил, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам. Это первый визит дипломата в должности генерального консула в Мурманскую область, который начался с посещения регионального ремонтно-сервисного центра "БЕЛАЗ". "Мы посетили сервисный центр, там уже заканчиваются подготовительные работы. Знаю, что вас пригласили на открытие, руководство министерства промышленности Республики Беларусь также будет принимать в нём участие, иные коллеги. Нашу технику мы видим на улицах города. Спасибо, Андрей Владимирович, за поддержку. Эту работу мы готовы продолжать в заданном темпе", – сказал Рогожник. В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе.
https://ria.ru/20240927/biznes-1975124306.html
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мурманская область, белоруссия, мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Белоруссия, Мурманск, Андрей Чибис
МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Сотрудничество Мурманской области и Белоруссии активно развивается в разных направлениях, идет работа над ключевым проектом – строительством терминала в порту Мурманск, сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам встречи с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником.
Основной темой обсуждения стало укрепление двусторонних связей и расширение совместных проектов. Чибис отметил, что сотрудничество региона и республики активно развивается.
"Всё, о чем мы договаривались с коллегами на прошлых встречах и в поездках, выполнено – "БЕЛАЗы" работают, учебная аудитория в Апатитах
открыта – студентов обучаем, в городах и посёлках Мурманской области 200 единиц техники обеспечивают пассажирские перевозки. Конечно, продолжаем работать над важным проектом, самым ключевым и значимым, – это строительство терминала в порту Мурманск", – подчеркнул Чибис, добавив, что позитивная динамика очевидно прослеживается.
В свою очередь Рогожник отметил, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам. Это первый визит дипломата в должности генерального консула в Мурманскую область, который начался с посещения регионального ремонтно-сервисного центра "БЕЛАЗ".
"Мы посетили сервисный центр, там уже заканчиваются подготовительные работы. Знаю, что вас пригласили на открытие, руководство министерства промышленности Республики Беларусь также будет принимать в нём участие, иные коллеги. Нашу технику мы видим на улицах города. Спасибо, Андрей Владимирович, за поддержку. Эту работу мы готовы продолжать в заданном темпе", – сказал Рогожник.
В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе.