https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978733881.html

"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками

"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.10.2024

"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и АО "АльфаСтрахование" подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:52

2024-10-18T14:52

2024-10-18T14:52

альфастрахование

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и АО "АльфаСтрахование" подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества против мошенников, сообщает пресс-служба оператора.Заявление было подписано в рамках форума инновационных и финансовых технологий Finopolis-2024.Компании планируют развивать партнерство в области борьбы с мошенничеством, системной интеграции и повышения эффективности работы с клиентами.Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместная работа по защите клиентов от мошенничества.Кроме того, компании будут активно взаимодействовать в проектах по импортозамещению с использованием отечественных решений и технологий.Подписанное соглашение направлено на долгосрочное развитие партнерства и нацеленность обеих сторон на внедрение новейших технологий для повышения уровня безопасности и эффективности клиентских процессов."Наше сотрудничество с "АльфаСтрахованием" позволит объединить передовые технологии в области больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности с экспертизой одного из лидеров страхового рынка. Мы уверены, что будущие совместные инициативы помогут создать более безопасные и эффективные решения для клиентов", - сказал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альфастрахование, билайн, вымпелком, технологии