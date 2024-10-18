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"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.10.2024
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14:52 18.10.2024
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"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками
"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.10.2024
"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и АО "АльфаСтрахование" подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:52
2024-10-18T14:52
альфастрахование
билайн
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и АО "АльфаСтрахование" подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества против мошенников, сообщает пресс-служба оператора.Заявление было подписано в рамках форума инновационных и финансовых технологий Finopolis-2024.Компании планируют развивать партнерство в области борьбы с мошенничеством, системной интеграции и повышения эффективности работы с клиентами.Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместная работа по защите клиентов от мошенничества.Кроме того, компании будут активно взаимодействовать в проектах по импортозамещению с использованием отечественных решений и технологий.Подписанное соглашение направлено на долгосрочное развитие партнерства и нацеленность обеих сторон на внедрение новейших технологий для повышения уровня безопасности и эффективности клиентских процессов."Наше сотрудничество с "АльфаСтрахованием" позволит объединить передовые технологии в области больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности с экспертизой одного из лидеров страхового рынка. Мы уверены, что будущие совместные инициативы помогут создать более безопасные и эффективные решения для клиентов", - сказал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
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альфастрахование, билайн, вымпелком, технологии
АльфаСтрахование, Билайн, ВымпелКом, Технологии

"Билайн" и "АльфаСтрахование" объединились в борьбе с мошенниками

© Фото предоставлено пресс-службой "Билайна"Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов и IT-директор "АльфаСтрахования" Владимир Муравьев
Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО ВымпелКом Герман Бородов и IT-директор АльфаСтрахования Владимир Муравьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой "Билайна"
Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов и IT-директор "АльфаСтрахования" Владимир Муравьев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и АО "АльфаСтрахование" подписали соглашение о намерениях, определяющее ключевые направления стратегического сотрудничества против мошенников, сообщает пресс-служба оператора.
Заявление было подписано в рамках форума инновационных и финансовых технологий Finopolis-2024.
Компании планируют развивать партнерство в области борьбы с мошенничеством, системной интеграции и повышения эффективности работы с клиентами.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместная работа по защите клиентов от мошенничества.
Кроме того, компании будут активно взаимодействовать в проектах по импортозамещению с использованием отечественных решений и технологий.
Подписанное соглашение направлено на долгосрочное развитие партнерства и нацеленность обеих сторон на внедрение новейших технологий для повышения уровня безопасности и эффективности клиентских процессов.
"Наше сотрудничество с "АльфаСтрахованием" позволит объединить передовые технологии в области больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности с экспертизой одного из лидеров страхового рынка. Мы уверены, что будущие совместные инициативы помогут создать более безопасные и эффективные решения для клиентов", - сказал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
 
АльфаСтрахованиеБилайнВымпелКомТехнологии
 
 
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