https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978728026.html

Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам

Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам - РИА Новости, 18.10.2024

Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам

Каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, а также пенсионную и социальное страхование за счет отчислений москвичей с их фонда заработной платы,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:02

2024-10-18T14:02

2024-10-18T14:02

общество

москва

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, а также пенсионную и социальное страхование за счет отчислений москвичей с их фонда заработной платы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня, каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы", - сказал мэр во время выступления на пленарном заседании московского финансового форума. Собянин подчеркнул, что бюджетные фонды с территории Москвы на сегодняшний день увеличились в 6 раз за весь период.

https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978726838.html

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общество, москва, сергей собянин, экономика