https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978728026.html
Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам
Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам
Каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, а также пенсионную и социальное страхование за счет отчислений москвичей с их фонда заработной платы,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:02
2024-10-18T14:02
2024-10-18T14:02
общество
москва
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, а также пенсионную и социальное страхование за счет отчислений москвичей с их фонда заработной платы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня, каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы", - сказал мэр во время выступления на пленарном заседании московского финансового форума. Собянин подчеркнул, что бюджетные фонды с территории Москвы на сегодняшний день увеличились в 6 раз за весь период.
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общество, москва, сергей собянин, экономика
Общество, Москва, Сергей Собянин, Экономика
Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам
Собянин: каждый восьмой россиянин получает медпомощь из отчислений москвичей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, а также пенсионную и социальное страхование за счет отчислений москвичей с их фонда заработной платы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня, каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы", - сказал мэр во время выступления на пленарном заседании московского финансового форума.
Собянин подчеркнул, что бюджетные фонды с территории Москвы на сегодняшний день увеличились в 6 раз за весь период.