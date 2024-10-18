https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978712580.html

Собянин оценил уровень поддержки власти в России

Собянин оценил уровень поддержки власти в России - РИА Новости, 18.10.2024

Собянин оценил уровень поддержки власти в России

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что такой поддержки власти России, как сегодня, не было за все... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:08

2024-10-18T13:08

2024-10-18T13:55

экономика

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что такой поддержки власти России, как сегодня, не было за все предыдущие десятилетия. "И, собственно, задачей тех, кто противостоял нам, была задача разрушить экономику, социальную сферу, разрушить политическую стабильность. И в конце концов уничтожить суверенитет нашей страны. Получилось все наоборот. Экономика растет, финансы стабильны, политическая стабильность, она не то что стабильна, такой поддержки власти, которая сегодня есть, не было за все предыдущие десятилетия", - сказал Собянин, говоря об экономической блокаде. Он добавил, что россияне в итоге сплотились, стали более едиными, эффективными, выдержали и прошли "этот страшный урок", а цель обеспечения суверенитета и независимости РФ была реализована.

https://ria.ru/20240530/sobyanin-1949454362.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, сергей собянин