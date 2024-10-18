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Собянин оценил уровень поддержки власти в России - РИА Новости, 18.10.2024
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13:08 18.10.2024 (обновлено: 13:55 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978712580.html
Собянин оценил уровень поддержки власти в России
Собянин оценил уровень поддержки власти в России - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин оценил уровень поддержки власти в России
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что такой поддержки власти России, как сегодня, не было за все... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:08
2024-10-18T13:55
экономика
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что такой поддержки власти России, как сегодня, не было за все предыдущие десятилетия. "И, собственно, задачей тех, кто противостоял нам, была задача разрушить экономику, социальную сферу, разрушить политическую стабильность. И в конце концов уничтожить суверенитет нашей страны. Получилось все наоборот. Экономика растет, финансы стабильны, политическая стабильность, она не то что стабильна, такой поддержки власти, которая сегодня есть, не было за все предыдущие десятилетия", - сказал Собянин, говоря об экономической блокаде. Он добавил, что россияне в итоге сплотились, стали более едиными, эффективными, выдержали и прошли "этот страшный урок", а цель обеспечения суверенитета и независимости РФ была реализована.
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экономика, россия, москва, сергей собянин
Экономика, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин оценил уровень поддержки власти в России

Собянин: такой поддержки власти, как сегодня, не было за последние десятилетия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМэр города Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Мэр города Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мэр города Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что такой поддержки власти России, как сегодня, не было за все предыдущие десятилетия.
"И, собственно, задачей тех, кто противостоял нам, была задача разрушить экономику, социальную сферу, разрушить политическую стабильность. И в конце концов уничтожить суверенитет нашей страны. Получилось все наоборот. Экономика растет, финансы стабильны, политическая стабильность, она не то что стабильна, такой поддержки власти, которая сегодня есть, не было за все предыдущие десятилетия", - сказал Собянин, говоря об экономической блокаде.
Он добавил, что россияне в итоге сплотились, стали более едиными, эффективными, выдержали и прошли "этот страшный урок", а цель обеспечения суверенитета и независимости РФ была реализована.
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ЭкономикаРоссияМоскваСергей Собянин
 
 
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