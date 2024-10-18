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Слуцкий дал оценку готовности Запада к отправке солдат на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/slutskiy-1978629426.html
Слуцкий дал оценку готовности Запада к отправке солдат на Украине
Слуцкий дал оценку готовности Запада к отправке солдат на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Слуцкий дал оценку готовности Запада к отправке солдат на Украине
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США и Запад не пойдут на предложение Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:05
2024-10-18T02:05
специальная военная операция на украине
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сша
владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США и Запад не пойдут на предложение Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на украинский фронт. Как отметил парламентарий, Зеленский предложил Западу рекрутировать своих солдат для украинского фронта. "Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Зеленский снова призывает к прямому участию стран ЕС и НАТО в войне против России и "неизбежному превращению всей Европы в поле боя". "При этом наглость, с которой он требует от "союзников" немедленно принять Украину в НАТО и позволить ей бить ракетами вглубь территории нашей страны, вызывает оторопь даже у самих западных "спонсоров". Чем дальше - тем больше: Зеленский теперь пытается командовать военным резервом "хозяев" с формулировкой "украинцы устали". Может, прямо сказать: "скоро закончатся"?", - подчеркнул Слуцкий. Зеленский презентовал ранее в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ, Евросоюз
Слуцкий дал оценку готовности Запада к отправке солдат на Украине

Депутат Слуцкий: Запад не согласится на требование Зеленского отправить солдат

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США и Запад не пойдут на предложение Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на украинский фронт.
Как отметил парламентарий, Зеленский предложил Западу рекрутировать своих солдат для украинского фронта.
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"Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что Зеленский снова призывает к прямому участию стран ЕС и НАТО в войне против России и "неизбежному превращению всей Европы в поле боя".
"При этом наглость, с которой он требует от "союзников" немедленно принять Украину в НАТО и позволить ей бить ракетами вглубь территории нашей страны, вызывает оторопь даже у самих западных "спонсоров". Чем дальше - тем больше: Зеленский теперь пытается командовать военным резервом "хозяев" с формулировкой "украинцы устали". Может, прямо сказать: "скоро закончатся"?", - подчеркнул Слуцкий.
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Зеленский презентовал ранее в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)НАТОГосдума РФЕвросоюз
 
 
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