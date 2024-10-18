https://ria.ru/20241018/siyyarto-1978628555.html

Венгрия выступила против продления заморозки активов России на три года

Венгрия выступила против продления заморозки активов России на три года - РИА Новости, 18.10.2024

Венгрия выступила против продления заморозки активов России на три года

Венгрия выступает против пролонгации заморозки валютных активов РФ на 36 месяцев вместо пересмотра каждые полгода, поскольку это предполагает, что конфликт на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:41

2024-10-18T01:41

2024-10-18T05:41

в мире

венгрия

россия

петер сийярто

санкции в отношении россии

замороженные российские активы

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УДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Венгрия выступает против пролонгации заморозки валютных активов РФ на 36 месяцев вместо пересмотра каждые полгода, поскольку это предполагает, что конфликт на Украине продлится еще три года. Будапешт такой подход не приемлет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы не поддерживаем продление срока действия санкционных ограничений против Центробанка России с шести месяцев до трех лет. Мы не поддерживаем это, потому что это означает, что тогда здесь, в Европе, как некоторые думают, все эти три года будет идти война. И такой подход для нас неприемлем", — сказал Сийярто на заседании комиссии венгерского парламента по иностранным делам, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее высокопоставленный источник в Еврокомиссии сообщил журналистам, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам союза увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с тем, чтобы они продлевались не раз в полгода, а сразу на 36 месяцев, для обеспечения лучших гарантий погашения кредита на 35 миллиардов евро, который Брюссель планирует до конца года выделить Киеву.Ранее находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК подготовила свое предложение по выделению Украине на макрофинансовую помощь кредит в 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российский активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html

https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978261381.html

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в мире, венгрия, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, замороженные российские активы