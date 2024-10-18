https://ria.ru/20241018/sinvar-1978642690.html
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:59
2024-10-18T06:59
2024-10-18T06:59
в мире
израиль
сша
яхья синвар
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978624648_0:123:779:561_1920x0_80_0_0_e522c5f7f811cba38549f8e186cddf11.png
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Мы обстреляли здание и вошли внутрь для поиска. Мы нашли его в бронежилете, у него были пистолет и 40 тысяч шекелей", - заявил представитель ЦАХАЛ, которого цитирует газета Times of Israel. Сумма, о которой идет речь, приблизительно эквивалентна 10,7 тысячи долларов США. Издание также публикует фотографию других предметов, обнаруженных в карманах Синвара. Среди них удостоверение личности, четки, фонарик и упаковка конфет Mentos.
https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978624648_0:50:779:634_1920x0_80_0_0_6b445d2b68e77fbc3738b48cb1252d3a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, яхья синвар, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
Спикер ЦАХАЛ Хагари: у Яхьи Синвара нашли 40 тысяч шекелей, пистолет и паспорт