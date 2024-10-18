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ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет - РИА Новости, 18.10.2024
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06:59 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978642690.html
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:59
2024-10-18T06:59
в мире
израиль
сша
яхья синвар
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Мы обстреляли здание и вошли внутрь для поиска. Мы нашли его в бронежилете, у него были пистолет и 40 тысяч шекелей", - заявил представитель ЦАХАЛ, которого цитирует газета Times of Israel. Сумма, о которой идет речь, приблизительно эквивалентна 10,7 тысячи долларов США. Издание также публикует фотографию других предметов, обнаруженных в карманах Синвара. Среди них удостоверение личности, четки, фонарик и упаковка конфет Mentos.
https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html
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в мире, израиль, сша, яхья синвар, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет

Спикер ЦАХАЛ Хагари: у Яхьи Синвара нашли 40 тысяч шекелей, пистолет и паспорт

© Скриншот видеоПоследние минуты главы ХАМАС Яхьи Синвара
Последние минуты главы ХАМАС Яхьи Синвара - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Скриншот видео
Последние минуты главы ХАМАС Яхьи Синвара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
"Мы обстреляли здание и вошли внутрь для поиска. Мы нашли его в бронежилете, у него были пистолет и 40 тысяч шекелей", - заявил представитель ЦАХАЛ, которого цитирует газета Times of Israel.
Сумма, о которой идет речь, приблизительно эквивалентна 10,7 тысячи долларов США. Издание также публикует фотографию других предметов, обнаруженных в карманах Синвара. Среди них удостоверение личности, четки, фонарик и упаковка конфет Mentos.
Глава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль дает интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреИзраильСШАЯхья СинварХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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