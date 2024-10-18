https://ria.ru/20241018/sinvar-1978642690.html

ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет

ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет

Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:59

2024-10-18T06:59

2024-10-18T06:59

в мире

израиль

сша

яхья синвар

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978624648_0:123:779:561_1920x0_80_0_0_e522c5f7f811cba38549f8e186cddf11.png

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили у него 40 тысяч шекелей, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Мы обстреляли здание и вошли внутрь для поиска. Мы нашли его в бронежилете, у него были пистолет и 40 тысяч шекелей", - заявил представитель ЦАХАЛ, которого цитирует газета Times of Israel. Сумма, о которой идет речь, приблизительно эквивалентна 10,7 тысячи долларов США. Издание также публикует фотографию других предметов, обнаруженных в карманах Синвара. Среди них удостоверение личности, четки, фонарик и упаковка конфет Mentos.

https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, яхья синвар, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году