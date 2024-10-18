https://ria.ru/20241018/sinvar-1978627017.html

Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР

Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР - РИА Новости, 18.10.2024

Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР

Один из убитых вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром работал учителем в Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам (БАПОР),... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:08

2024-10-18T01:08

2024-10-18T06:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Один из убитых вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром работал учителем в Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам (БАПОР), сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в секторе Газа. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным портала, "двое террористов", ликвидированных вместе с Синваром, были его телохранителями. "Один из которых работал учителем в БАПОР, а другой был высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС", - говорится в публикации со ссылкой на сообщения из Газы. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильской ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН, под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.

https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html

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в мире, израиль, яхья синвар, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году