https://ria.ru/20241018/sinvar-1978627017.html
Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР
Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР - РИА Новости, 18.10.2024
Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР
Один из убитых вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром работал учителем в Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам (БАПОР),... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:08
2024-10-18T01:08
2024-10-18T06:33
в мире
израиль
яхья синвар
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978624648_0:123:779:561_1920x0_80_0_0_e522c5f7f811cba38549f8e186cddf11.png
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Один из убитых вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром работал учителем в Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам (БАПОР), сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в секторе Газа. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным портала, "двое террористов", ликвидированных вместе с Синваром, были его телохранителями. "Один из которых работал учителем в БАПОР, а другой был высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС", - говорится в публикации со ссылкой на сообщения из Газы. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильской ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН, под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.
https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978624648_0:50:779:634_1920x0_80_0_0_6b445d2b68e77fbc3738b48cb1252d3a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, яхья синвар, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Яхья Синвар, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР
Ynet: убитый телохранитель лидера ХАМАС Синвара работал учителем в БАПОР