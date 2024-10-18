https://ria.ru/20241018/simpozium-1978793380.html

Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"

Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее" - РИА Новости, 18.10.2024

Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"

Участников Международного симпозиума "Создавая будущее" ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования:... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:35

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участников Международного симпозиума "Создавая будущее" ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций, сообщает пресс-служба национального центра "Россия". "Миссия симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого человек. "Создавая будущее" – это не просто название симпозиума - это философия, которая лежит в основе нашей работы. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед", — говорит куратор симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. К участию в симпозиуме приглашен состав экспертов со всего мира, которые обсудят сценарии будущего: научные фантасты и ученые, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти, отраслевых бизнес-сообществ. Общий тон дискуссий будет задан открывающей пленарной сессией "Философия будущего". На ней будут обозначены ключевые философские, этические и цивилизационные вызовы, с которыми столкнется мировое сообщество в условиях стремительных перемен. Трек "Будущее человека" посвящен возможным сценариям трансформации общественной жизни в условиях развития новых биологических и цифровых технологий, формированию новых трендов в культуре и урбанистике. Участники трека "Будущее технологий" обсудят триггерные технологии, которые могут изменить мир и общество. В рамках трека "Будущее многополярного мира" будут затронуты проблемы развития государств, отношений между странами и международными организациями, озвучены прогнозы изменения общественных процессов Трек "Будущее цивилизации" направлен на обсуждение глобальных этических и философских вопросов относительно будущего – выстраивания коммуникации с поколениями будущего, важность создания новых фантастических миров как драйверов развития и многое другое. 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в национальном центре с 4 по 6 ноября.

https://ria.ru/20241018/simpozium-1978790353.html

https://ria.ru/20240711/meropriyatie-1958978108.html

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технологии, россия, владимир путин