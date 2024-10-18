Рейтинг@Mail.ru
Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее" - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/simpozium-1978793380.html
Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"
Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее" - РИА Новости, 18.10.2024
Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"
Участников Международного симпозиума "Создавая будущее" ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования:... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:35
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978794933_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_61fc1f128d737816f4c5e6605316ce06.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участников Международного симпозиума "Создавая будущее" ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций, сообщает пресс-служба национального центра "Россия". "Миссия симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого человек. "Создавая будущее" – это не просто название симпозиума - это философия, которая лежит в основе нашей работы. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед", — говорит куратор симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. К участию в симпозиуме приглашен состав экспертов со всего мира, которые обсудят сценарии будущего: научные фантасты и ученые, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти, отраслевых бизнес-сообществ. Общий тон дискуссий будет задан открывающей пленарной сессией "Философия будущего". На ней будут обозначены ключевые философские, этические и цивилизационные вызовы, с которыми столкнется мировое сообщество в условиях стремительных перемен. Трек "Будущее человека" посвящен возможным сценариям трансформации общественной жизни в условиях развития новых биологических и цифровых технологий, формированию новых трендов в культуре и урбанистике. Участники трека "Будущее технологий" обсудят триггерные технологии, которые могут изменить мир и общество. В рамках трека "Будущее многополярного мира" будут затронуты проблемы развития государств, отношений между странами и международными организациями, озвучены прогнозы изменения общественных процессов Трек "Будущее цивилизации" направлен на обсуждение глобальных этических и философских вопросов относительно будущего – выстраивания коммуникации с поколениями будущего, важность создания новых фантастических миров как драйверов развития и многое другое. 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в национальном центре с 4 по 6 ноября.
https://ria.ru/20241018/simpozium-1978790353.html
https://ria.ru/20240711/meropriyatie-1958978108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978794933_44:0:1161:838_1920x0_80_0_0_dc82a87bb945863bed198c9d3415ee7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин

Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"

© Фото : Национальный центр "Россия"Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"
Опубликована программа Международного симпозиума Создавая будущее - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Национальный центр "Россия"
Опубликована программа Международного симпозиума "Создавая будущее"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участников Международного симпозиума "Создавая будущее" ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций, сообщает пресс-служба национального центра "Россия".
"Миссия симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого человек. "Создавая будущее" – это не просто название симпозиума - это философия, которая лежит в основе нашей работы. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед", — говорит куратор симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов.
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Участие в симпозиуме "Создавая будущее" подтвердили представители 38 стран
Вчера, 17:21
К участию в симпозиуме приглашен состав экспертов со всего мира, которые обсудят сценарии будущего: научные фантасты и ученые, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти, отраслевых бизнес-сообществ.
Общий тон дискуссий будет задан открывающей пленарной сессией "Философия будущего". На ней будут обозначены ключевые философские, этические и цивилизационные вызовы, с которыми столкнется мировое сообщество в условиях стремительных перемен.
Трек "Будущее человека" посвящен возможным сценариям трансформации общественной жизни в условиях развития новых биологических и цифровых технологий, формированию новых трендов в культуре и урбанистике.
Участники трека "Будущее технологий" обсудят триггерные технологии, которые могут изменить мир и общество.
В рамках трека "Будущее многополярного мира" будут затронуты проблемы развития государств, отношений между странами и международными организациями, озвучены прогнозы изменения общественных процессов
Трек "Будущее цивилизации" направлен на обсуждение глобальных этических и философских вопросов относительно будущего – выстраивания коммуникации с поколениями будущего, важность создания новых фантастических миров как драйверов развития и многое другое.
1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в национальном центре с 4 по 6 ноября.
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия"
11 июля, 14:17
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала