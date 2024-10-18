https://ria.ru/20241018/simpozium-1978790353.html
Участие в симпозиуме "Создавая будущее" подтвердили представители 38 стран
Участие в симпозиуме "Создавая будущее" подтвердили представители 38 стран - РИА Новости, 18.10.2024
Участие в симпозиуме "Создавая будущее" подтвердили представители 38 стран
Участие в Международном симпозиуме "Создавая будущее" уже подтвердили представители из 38 стран, сообщает национальный центр "Россия". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:21
2024-10-18T17:21
2024-10-18T17:21
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участие в Международном симпозиуме "Создавая будущее" уже подтвердили представители из 38 стран, сообщает национальный центр "Россия". "Создавая будущее" — станет уникальной площадкой для межгосударственного диалога, где участники смогут обсудить актуальные проблемы настоящего и выработать пути проектирования совместного будущего. Уже подтвердили свое участие в симпозиуме представители из 38 стран. Яркими спикерами мероприятия станут экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, эксперт Института оборонных исследований и анализа Лаксман Кумар Бехера из Индии, почетный консул РФ в Канаде Джон Стюарт Дюррант, писатель-фантаст Роберто Квалья из Италии, президент Центра восстановления международного права Горан Петрониевич из Сербии и другие гости. Симпозиум собирает иностранных спикеров практически со всех континентов — это позволит создать открытую площадку для обмена опытом и знаниями между представителями разных культур и стран. Международный трек — значимое направление симпозиума, которое поспособствует укреплению международного сотрудничества и взаимопониманию между странами, предоставит возможность сформировать новые связи и партнерства. "Участники симпозиума обсудят глобальное будущее международного права, стремительно меняющуюся роль международных организаций в регулировании мировой политики, взаимодействие стран Глобального Юга с большими экономиками "Севера". Дискуссии сессий будут посвящены перспективам мирного соседства народов планеты с точки зрения построения многополярного и справедливого мироустройства. Кроме того, спикеры затронут тему развития прорывных цифровых технологий в международном праве и другие важные вопросы современных международных отношений", — рассказала руководитель управления международного сотрудничества АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Татьяна Карева. С 4 по 6 ноября в национальном центре "Россия" пройдет Международный симпозиум "Создавая будущее". Его участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек. Выставка позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.
https://ria.ru/20240711/meropriyatie-1958978108.html
https://ria.ru/20241016/puteshestviya-1978398673.html
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австрия, индия, россия, карин кнайсль, технологии, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Австрия, Индия, Россия, Карин Кнайсль, Технологии, Москва
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Участие в Международном симпозиуме "Создавая будущее" уже подтвердили представители из 38 стран, сообщает национальный центр "Россия".
"Создавая будущее" — станет уникальной площадкой для межгосударственного диалога, где участники смогут обсудить актуальные проблемы настоящего и выработать пути проектирования совместного будущего.
Уже подтвердили свое участие в симпозиуме представители из 38 стран. Яркими спикерами мероприятия станут экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
, эксперт Института оборонных исследований и анализа Лаксман Кумар Бехера из Индии
, почетный консул РФ
в Канаде
Джон Стюарт Дюррант, писатель-фантаст Роберто Квалья из Италии
, президент Центра восстановления международного права Горан Петрониевич из Сербии
и другие гости.
Симпозиум собирает иностранных спикеров практически со всех континентов — это позволит создать открытую площадку для обмена опытом и знаниями между представителями разных культур и стран.
Международный трек — значимое направление симпозиума, которое поспособствует укреплению международного сотрудничества и взаимопониманию между странами, предоставит возможность сформировать новые связи и партнерства.
"Участники симпозиума обсудят глобальное будущее международного права, стремительно меняющуюся роль международных организаций в регулировании мировой политики, взаимодействие стран Глобального Юга с большими экономиками "Севера". Дискуссии сессий будут посвящены перспективам мирного соседства народов планеты с точки зрения построения многополярного и справедливого мироустройства. Кроме того, спикеры затронут тему развития прорывных цифровых технологий в международном праве и другие важные вопросы современных международных отношений", — рассказала руководитель управления международного сотрудничества АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Татьяна Карева.
С 4 по 6 ноября в национальном центре "Россия" пройдет Международный симпозиум "Создавая будущее". Его участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.
В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек. Выставка позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.