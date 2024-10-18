https://ria.ru/20241018/shvejtsarija-1978758642.html

Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО Sky Shield

Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО Sky Shield - РИА Новости, 18.10.2024

Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО Sky Shield

Швейцария официально стала 15-м участником проекта противовоздушной обороны ЕС Sky Shield, несмотря на нейтральный статус страны, говорится в опубликованном... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:41

2024-10-18T15:41

2024-10-18T15:41

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берн (кантон)

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сергей лавров

геннадий гатилов

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евросоюз

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ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцария официально стала 15-м участником проекта противовоздушной обороны ЕС Sky Shield, несмотря на нейтральный статус страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В июле Швейцария подала заявку на присоединение к этому проекту. "После согласия государств-членов Европейской инициативы Sky Shield (ESSI) в отношении заявки Швейцарии на вступление 17 октября 2024 года генеральный директор по вооружениям Урс Лохер подписал меморандум о согласии и заявление Швейцарии об одностороннем присоединении. Таким образом, страна стала 15-м членом, присоединившимся к ESSI", - сказано в документе. Власти Швейцарии считают, что это решение не ставит под сомнение нейтралитет страны, поскольку Берн подписал декларацию, которая позволяет ему отказаться от сотрудничества на основании своего нейтралитета, если участник инициативы станет стороной международного вооруженного конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240821/shvejtsarija-1967615103.html

https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, берн (кантон), россия, сергей лавров, геннадий гатилов, нато, евросоюз, оон