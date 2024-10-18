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ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ - РИА Новости, 18.10.2024
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09:46 18.10.2024 (обновлено: 10:22 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/shpionka-1978657847.html
ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ
ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ - РИА Новости, 18.10.2024
ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ
Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:46
2024-10-18T10:22
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.По данному факту Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241017/dnr-1978558331.html
херсонская область
россия
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херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, служба безопасности украины, украина
Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Служба безопасности Украины, Украина
ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ

ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ данные о войсках

© ФСБ РоссииЗадержанная ФСБ украинская шпионка в суде
Задержанная ФСБ украинская шпионка в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© ФСБ России
Задержанная ФСБ украинская шпионка в суде
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
По данному факту Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
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Херсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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