https://ria.ru/20241018/shpionka-1978657847.html

ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ

ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ - РИА Новости, 18.10.2024

ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ

Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:46

2024-10-18T09:46

2024-10-18T10:22

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.По данному факту Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241017/dnr-1978558331.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, служба безопасности украины, украина