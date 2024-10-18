https://ria.ru/20241018/shpionazh-1978703470.html
В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж
В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 18.10.2024
В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж
Гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже за передвижением российских войск на полуострове и в Севастополе, сообщила Генеральная... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:34
2024-10-18T12:34
2024-10-18T12:34
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже за передвижением российских войск на полуострове и в Севастополе, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины Евгения Мельничука. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Мельничук прибыл из Киева в Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии в Севастополе и на территории полуострова. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Крыма, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, севастополь, россия, происшествия
Украина, Севастополь, Россия, Происшествия
В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж
В Крыму будут судить украинца за шпионаж за передвижением российских войск