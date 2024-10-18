https://ria.ru/20241018/shpionazh-1978703470.html

В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж

В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 18.10.2024

В Крыму будут судить гражданина Украины за шпионаж

Гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже за передвижением российских войск на полуострове и в Севастополе, сообщила Генеральная... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:34

2024-10-18T12:34

2024-10-18T12:34

украина

севастополь

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Гражданин Украины предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже за передвижением российских войск на полуострове и в Севастополе, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины Евгения Мельничука. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Мельничук прибыл из Киева в Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники российской армии в Севастополе и на территории полуострова. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Крыма, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

украина

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, севастополь, россия, происшествия